Kırıkkaleli öğrencilerden sınırdaki çadır kentte kalan kardeşlerine yardım - Son Dakika

Türkiye'nin önderliğinde oluşturulan güvenli bölgelerde ve Türk sınırındaki çadır kentte kalan Suriyeli çocuklar için Kırıkkale'den toplanan giysi ve gıda yardımları Türk Kızılayına teslim edildi.



Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi ve destekçilerince düzenlenen saldırılar neticesinde Türkiye sınırı hattındaki güvenli bölgelerde Türkiye'nin önderliğinde kurulan çadır kentlere göç etmek zorunda kalan sivil halk ve çocuklar için Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcıoğlu Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kent merkezindeki mağazalardan alınan bot, mont, giysi, bebek bezi buna benzer yaşam malzemeleri ile gıda yardımları okulda toplandı. Burada paketlenen gıda ve giysiler okul idarecilerince Türk Kızılayı'na teslim edildi.



"Öğrendik ki oradan en çok bez, bot ve kıyafetlere ihtiyaç var"



Savaş dolayısıyla göçe zorlanan Suriyeliler için yardım kampanyası düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Selma Nezir, "Yaşadığımız coğrafya itibariyle ve içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle İdlib'ten göçe zorlanan, Suriye'den göçe zorlanan Suriye halkına yardım olsun bir nebze de katkı olsun diye öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ile birlikte bir yardım kampanyası başlattılar. Kızılay'dan en çok neye yardım olduğunu öğrendiler. Öğrendik ki oradan en çok bez, bot ve kıyafetlere ihtiyaç var. Öğretmenlerimiz bu kıyafetleri tercih ederken özellikle sıfır olmasına dikkat ettiler. Alınan kıyafetlerin hepsi sıfır bebek bezi, mama, botlar şeklinde yardım yaptılar. Ben bu faaliyette görev alan öğretmenlerime, öğrencilerime ve bize çok destek veren velilerimize özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Karakeçili Belediyesi de bu yardımı duymuş. Şehit Alparslan Yazıcı ismini veren ailenin bir akrabası bu sabah elleriyle getirdiler. Onları da bize teslim edip, Kızılay aracılığıyla Suriye halkımıza ulaştırmamıza vesile oldular. Onlara da ayriyeten çok teşekkür ediyorum" şeklide konuştu.



"Menfur saldırı öncesi bu kampanyayı başlatmıştık"



İdlib'den sınıra kadar gelip çadır kentlerde yaşayanlar için giysi ve gıda yardımı topladıklarını ifade eden Türkçe öğretmeni Zehra Çiçek, "Suriye'deki kadınları, çocukları göçmen kadınları görünce açıkçası kayıtsız kalamadık. Arkadaşlarımızla toplantı yapıp istişarelerde bulunduk. Bize düşen nedir? Ne yapabiliriz? diye düşündük. Okulumuzda bir yardım kampanyası başlatmaya karar verdik. Geçen haftaki bu menfur saldırı öncesi bu kampanyayı başlatmıştık. İki haftada düşündüğümüzden beklediğimizden kat ve kat çok fazla yardım geldi. Öğrencilerimiz, velilerimiz, arkadaşlarımız bizi tanımayanlar bile bize ulaştılar katkı da bulundular" diye konuştu.



"Bir gönül işi yürüttük"



11. sınıf öğrencisi Zişan Doğan da, "Bu yardımları biz 5 arkadaşlarımızla yapmayı planladık. Ardından öğretmenlerimiz arkadaşlarımız destek oldu. Veliler ve Kırıkkale halkı da bu yardımları bize ulaştırdılar. Şair Ahmet Arif'in bir sözüyle başlamak istiyorum. 'Nerede bir can ölse, orada olur yüreğim. Olmalı da zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim' Biz bu işe birkaç zıbın ve çorapla başladık. Öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın ve velilerimizin desteğiyle bu gönül işini çok iyi yürüttük. Allah herkesten razı olsun" dedi. - KIRIKKALE