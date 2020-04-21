Kırıkkaleli öğretmen ve öğrencilerden

Yahşihan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları gıda yardımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destekte bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve beraberindekiler gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Yahşihan Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim etti.

Kaymakam Fatih Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyanın ulusal ölçekte çok ses getirdiğini belirterek, kendilerinin de yerelde bu kampanyaya katkı sağlamak için böyle bir yardım hareketini başlattıklarını söyledi.

Bunun öncülüğünü her zaman olduğu gibi eğitim gönüllülerinin başlattığını aktaran Yılmaz, "İlçemizde bulanan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin katkılarıyla gıda paketleri hazırlandı. Bizim temennimiz, beklentimiz ve çalışmalarımız, tüm ilçeye bu iyilik hareketini yaymak suretiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak." diye konuştu.

Yusuf Tüfekçi de eğitim camiası olarak bu süreçte her alanda işin içerisinde olduklarını ifade ederek, maske ve dezenfektan üretimi ile Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde de çalıştıklarını dile getirdi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na eğitim camiasının gücü yettiğince katkıda bulunduklarını belirten Tüfekçi, "Yerel düzeyde de öğretmen ve öğrencilerimiz gıda yardımı hazırladılar. Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan bu yardım kampanyasını ilimizdeki tüm okullarda faaliyete geçirmek istiyoruz. Gıda kolilerinin içerisine bugünlerde çok önemli olan 5'er de maske koyarak daha da anlamlı yapalım istedik." dedi.