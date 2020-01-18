Kırıkkaleli özel sporcular Türkiye Şampiyonasında - Son Dakika
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Kırıkkaleli özel sporcular Türkiye Şampiyonasında

19 dakika önce

Kırıkkaleli özel sporcular Antalya'da düzenlenen Yavuz Kocaömer 1. Bölge Masa Tenisi Şampiyonasında derece alarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kırıkkaleli özel sporcular Türkiye Şampiyonasında, System.String[]

Kırıkkaleli özel sporcular Antalya'da düzenlenen Yavuz Kocaömer 1. Bölge Masa Tenisi Şampiyonasında derece alarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Antalya'nın Kemer ilçesinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Yavuz Kocaömer 1. Bölge Masa Tenisi Şampiyonasına 144 kulüpten 234 özel sporcunun katıldığı belirtildi. Mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda gerçekleştirilen mücadeleye 174'ü erkek ve 60'ı kadın olmak üzere 234 sporcunun yer aldığı bildirildi. Kırıkkale'yi temsil eden Zehra Nur Öcal bölge şampiyonu olurken, Beyza Yurtoğlu ile Ceyda Nur Arslan bölge üçüncüsü oldu.


Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, derece alan özel sporcuların 2-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi.


Sporcuları tebrik eden Karahan, şunları kaydetti:


"İl Müdürlüğümüz ve Özel Sporcular Federasyonuyla iş birliği içerisinde engelli kardeşlerimizin spor yapabilmeleri için her türlü imkanı sağlıyoruz. 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla ilimizde engelli kardeşlerimize yönelik bir çok proje gerçekleştirerek engelli kardeşlerimizin yeteneklerine uygun spor yapmalarına imkan sağlanmıştır. Antalya'da düzenlenen Bölge Şampiyonasında ilimizi temsilen katılan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum." - KIRIKKALE

Yavuz Kocaömer, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:44 Kaynak: İHA
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