Kırıkkaleli piyade sözleşmeli er Altunbaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki birliğinde yaşamını yitiren piyade sözleşmeli er Eren Altunbaş (21), memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Altunbaş'ın cenazesi, helallik için Yenice Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Baba Mahmut ve anne Ayşe Altunbaş, hellallik ve dua sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra Çarşı Camisine götürülen Altunbaş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na toprağa verildi.

Cenaze namazına Altunbaş'ın ailesi ve yakınları, Kaymakam Tunahan Çil, bazı askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Piyade sözleşmeli er Eren Altunbaş, dün Derecik ilçesinde nöbet tuttuğu sırada hayatını kaybetmişti.