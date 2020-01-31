Kırıkkaleli sağlıkçılardan Bangladeş'e su kuyusu - Son Dakika

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Kırıkkaleli sağlıkçılardan Bangladeş'e su kuyusu
6 saat önce
Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi personeli, bir dernek aracılığıyla Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi personeli, bir dernek aracılığıyla Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.
Projeye öncülük eden sağlık memuru Rüstem Okçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içme suyu sıkıntısı çeken bir köyde su kuyusu açtırdıklarını söyledi.
Su kuyusu projesi için tüm personelin seferber olduğunu ve bütçesinin elverdiği kadarıyla katkıda bulunduğunu ifade eden Okçu, "Bangladeş'te bir dernek vasıtasıyla projemiz gerçekleştirildi. İnşallah Allah katında makbul olsun. Allah böyle hayırlara vesile olmayı herkese nasip etsin." diye konuştu.
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