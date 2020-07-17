Kırıkkaleli şehidin cenaze töreni programı belli oldu - Son Dakika

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Keskin'de kılınacak ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.



Van'da keşif uçuşu yapan İnsanlı Keşif Uçağının görevden dönerken Artos Dağına çarpması sonucunda aralarında Kırıkkaleli Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın da bulunduğu 2'si pilot 5'i teknik personel 7 emniyet mensubu şehit oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen evli ve 1 çocuk babası Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş için memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehit Altunbaş, Gündoğdu Mezarlığına defnedilecek. - KIRIKKALE