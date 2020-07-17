Kırıkkaleli şehidin cenaze töreni programı belli oldu - Son Dakika

Kırıkkaleli şehidin cenaze töreni programı belli oldu

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Keskin'de kılınacak ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Keskin'de kılınacak ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.


Van'da keşif uçuşu yapan İnsanlı Keşif Uçağının görevden dönerken Artos Dağına çarpması sonucunda aralarında Kırıkkaleli Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın da bulunduğu 2'si pilot 5'i teknik personel 7 emniyet mensubu şehit oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen evli ve 1 çocuk babası Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş için memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehit Altunbaş, Gündoğdu Mezarlığına defnedilecek. - KIRIKKALE

Pilot, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırıkkaleli şehidin cenaze töreni programı belli oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:41 Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti 16:34 Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:43 Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
16:41
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
16:34
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
15:43
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 17:26:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkaleli şehidin cenaze töreni programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]