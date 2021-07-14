Kırıkkaleli şehitlerin fotoğrafları kentte sergileniyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesince şehitlerin fotoğrafları, kentin muhtelif yerlerine asıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şehit Çelebi Bozbıyık Geçidi'nde vatan için canlarını veren kahraman şehitlerin fotoğraflarının sergilendiği belirtildi.

Türkiye'de nüfusuna oranla terörle mücadelede en fazla şehit veren il olan Kırıkkale'nin, kahraman vatan evlatlarının anısını farklı yollarla yaşatmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Kırıkkale Belediyesi, şehrin en işlek geçidi olan Şehit Çelebi Bozbıyık Geçidi'nde Kırıkkaleli şehitlerin fotoğraflarını hazırladığı panonun üstünde sergilemeye başladı. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatları ile hassas bir çalışma yürütülerek kronolojik sıralamayla hazırlanan şehitlerimizin fotoğrafları vatandaşlarımız tarafından taktir toplarken, geçidi kullananları duygulandırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Saygılı da şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak bizlerin görevidir. Kırıkkale Belediyesi olarak projelerimize devam ederek şehit ve gazilerimize minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız. Kırıkkale'miz bayrağını, vatanını, milletini, istikbalini canı pahasına koruyan nice kahramanlar yetiştirmiş bir şehir. Bugün bu topraklar içinde özgürce yaşıyorsak bunu bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz."