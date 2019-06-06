Son Dakika Haberleri: Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü
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Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü

23 dakika önce

SİVAS'ta, rüzgarın etkisiyle kırılan söğüt ağacının dalı, üç otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü, System.String[]
SİVAS'ta, rüzgarın etkisiyle kırılan söğüt ağacının dalı, üç otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.
Olay, saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali otoparkında meydana geldi. Çürüyen söğüt ağacın dalı, rüzgarın da etkisiyle kırılarak park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Durumu görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine düşen dalı hızarla keserek kaldırdı. Park halindeki araçların sahiplerinin bayram tatili nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenilirken, otomobillerde hasar meydana geldi.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
İtfaiye, Yenişehir, Sivas, Güncel
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