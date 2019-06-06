Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü
20 dakika önce
Sivas'ta rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı park halindeki üç otomobile zarar verdi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:19 Kaynak: AA
'ta rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı park halindeki üç otomobile zarar verdi.
Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Yenişehir
Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan alandaki söğüt ağacının dalı kırıldı.
Kırılan dal park halinde bulunan üç otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçların plakalarından sahiplerine ulaştı. Araçların sahiplerinin il dışında olduğu öğrenildi. İtfaiye
ekipleri, kırılan dalı hızarla keserek araçların üzerinden kaldırdı, otomobillerde hasar oluştu.
Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi!
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı
FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!
Selfie çekmek isteyen erkek çocuğu 10 metreden düşerek hayatını kaybetti!