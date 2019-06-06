Son Dakika Haberleri: Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü
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Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü

20 dakika önce

Sivas'ta rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı park halindeki üç otomobile zarar verdi.

Sivas'ta rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı park halindeki üç otomobile zarar verdi.
Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan alandaki söğüt ağacının dalı kırıldı.
Kırılan dal park halinde bulunan üç otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçların plakalarından sahiplerine ulaştı. Araçların sahiplerinin il dışında olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, kırılan dalı hızarla keserek araçların üzerinden kaldırdı, otomobillerde hasar oluştu.
Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:19 Kaynak: AA
Yenişehir, Sivas, Güncel
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