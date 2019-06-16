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Kırılan ağaç yolu kapattı

54 dakika önce

Samsun'da kırılan söğüt ağacı yolun kapanmasına neden oldu.

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Samsun'da kırılan söğüt ağacı yolun kapanmasına neden oldu.

İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda rüzgardan kırılarak yola devrilen söğüt ağacı, yaya geçidi ile sokak yolunu kapattı. Sabah kırılan ağacı gören esnaf, ağacın yoldan kaldırılması için belediyeden yardım istedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, Güncel
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