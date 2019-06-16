Kırılan ağaç yolu kapattı
54 dakika önce
Samsun'da kırılan söğüt ağacı yolun kapanmasına neden oldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
'da kırılan söğüt ağacı yolun kapanmasına neden oldu. İlkadım
ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda rüzgardan kırılarak yola devrilen söğüt ağacı, yaya geçidi ile sokak yolunu kapattı. Sabah
kırılan ağacı gören esnaf, ağacın yoldan kaldırılması için belediyeden yardım istedi. - SAMSUN
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