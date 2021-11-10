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Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü - Son Dakika

Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü

10.11.2021 11:09
Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde rüzgardan dolayı gövdesinden kırılan ağacın dalı, yoldan geçen araçların üzerine devrildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde rüzgardan dolayı gövdesinden kırılan ağacın dalı, yoldan geçen araçların üzerine devrildi.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan rüzgar dolayısıyla refüjde bulunan bir ağaç, gövdesinden kırılarak yola devrildi. Kırılan dal parçaları, o esnada seyir halinde olan 09 ADG 315 ve 09 AFC 315 plakalı araçların üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi ile araçlarda hafif hasar meydana gelirken, yolun tek şeride düşmesi sebebiyle kısa süreli trafik sıkışıklığı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye ekiplerince yola devrilen ağaç temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı. - AYDIN

Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü
Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü
Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü
Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü
Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü
Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü - Son Dakika


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