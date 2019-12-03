Kırılan elleri cam kemik hastası İlknur'a engel olmuyor

Hatay'da, "cam kemik" olarak bilinen, kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastası 7 yaşındaki İlknur Akyol, sağ eli kırıldığında sol, sol eli kırıldığında ise sağ eliyle kalem tutuyor.

Altınözü ilçesi Kansu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan minik İlknur, rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediği için annesi Emine Akyol'un girişimleri sonucu Kansu İlkokulu öğretmenlerinden Hürriyet Alkış'ın evlerine gelmesiyle eğitimini sürdürüyor.

Tahtası, sırası, duvarındaki Atatürk posteri ve afişleriyle adeta sınıfa dönüştürülen evlerinin bir odasında eğitim gören ve hastalığı nedeniyle bir eli kırılsa, diğeriyle kalem tutan İlknur, öğrenme azmiyle takdir topluyor.

Büyüyünce öğretmen olmak istiyor

Eğitimine devam etmek için her türlü çabayı gösteren İlknur, rahatsızlığı nedeniyle sıkıntı yaşasa bile sımsıkı tuttuğu kalemini bir an olsun bırakmıyor.

Küçük İlknur Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derslerini ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi.

Yazmayı ve okumayı öğrenirken çok eğlendiğini de ifade eden Akyol, "Eğitimime devam edip matematik ve İngilizce dersleri de görmek istiyorum. İleride de öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

İlknur için 2 saatlik yol katediyor

Akyol'a ders vermek için haftanın 4 günü 2 saatlik yolu gelip giden öğretmeni 35 yaşındaki Hürriyet Alkış da 11 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca İlknur'un ilk özel öğrencisi olduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi.

Cam kemik hastası İlknur'u hiçbir öğrencisinden ayırt etmediğini belirten Alkış, "İlknur, 1-1,5 ay gibi kısa süreçte okuma yazmayı öğrenen nadir öğrencilerimden biri. İlknur, hırslı ve azimli bir öğrencimiz. Haftanın 4 günü dersimiz var ve onun için Antakya'dan gelip gidiyorum. Her gün İlknur'u merak ederek 'acaba bir gelişme var mı?' diyerek geliyorum. Dolayısıyla yolun yorgunluğunu, stresini çok az hissediyorum." diye konuştu.

"Bir kolu kırılmışsa diğer koluyla devam ediyoruz"

Öğretmen Alkış, hastalığı nedeniyle İlknur'a yaklaşırken her hareketine dikkat ettiğini, özellikle büyük bir hevesle kalem tutan ellerini yormamaya çalıştığını anlattı.

Yorulması halinde İlknur'un ellerinin cam gibi kırılma ihtimalinin olduğunu ifade eden Alkış, şunları kaydetti:

"Hastalığı konusunda çok olgunlaşmış bir öğrencimiz İlknur. Ben telaş ettiğimde mahcup oluyorum, kendimce utanıyorum, çünkü İlknur çok sakin. Bir anda kolu kırılabiliyor ama çok olgunlukla karşılıyor, iyileştikten sonra derslere devam ediyoruz. Bir kolu kırılmışsa diğer koluyla devam ediyoruz. Silgi kullanmasında, sayfaları çevirirken ya da sandalyedeki durumuna göre güvenliği açısından her türlü önlemi almaya çalışıyorum. İlknur için kemiklerinin kırılması, hastalığı hiçbir şekilde öğrenmesine engel teşkil etmiyor. Öğrencim iki elini de kullanabiliyor. Sağ eli kırılınca sol eline, sol eli kırılınca sağ ele geçiyor. Hatta bir dönem iki elinde sıkıntı olmuş ayağıyla yazmaya başlamış... Karşınızda düşünün ki böyle bir öğrenci var."

En büyük arzusunun öğrencisini okulda, kendi sınıfında arkadaşlarıyla birlikte ders dinlerken görmek olduğunu belirten Alkış, bunun da bir gün İlknur'un azmi sayesinde gerçekleşeceğine gönülden inandığını söyledi.

Kansu İlkokulu Müdürü Onur Esmergil ise öğretmen Hürriyet Alkış'ın özverisi ve öğrencisi İlknur'un azminin takdire şayan olduğunu aktardı.

Küçük İlknur'un eğitiminden geri kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarına değinen Esmergil, bu bağlamda desteklerini bir an olsun esirgemeyen ve İlknur'u ziyaret ederek eğitimiyle yakından ilgilenen Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner'e teşekkür etti.