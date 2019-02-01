Son Dakika Haberleri: Kırılması Aylar Alır' Denen Resident Evil 2: Remake, Sadece 1 Haftada Crack'lendi

Kırılması Aylar Alır' Denen Resident Evil 2: Remake, Sadece 1 Haftada Crack'lendi

39 dakika önce

Steam'de fiyatının bir günde %100 zamlanmasıyla Türkiye'deki oyuncuları kızdıran Resident Evil 2: Remake, 1 hafta bile dolmamışken kırıldı.

Kırılması Aylar Alır' Denen Resident Evil 2: Remake, Sadece 1 Haftada Crack'lendi, System.String[]
CAPCOM'un Resident Evil serisinin en efsane oyunlarından RE 2'yi yeniden yapacağı haberinden beri oyun dünyası heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. 25 Ocak'ta oyuncularla buluşan yapım, daha ilk günden %100 zamlanarak Türkiye'deki oyuncuları fazlasıyla üzmüştü.



Denuvo DRM kopya koruma sistemini kullanan Resident Evil 2: Remake'in aylar boyunca kırılamayacağı düşünülüyordu. Ancak piyasanın en bilindik hacker gruplarından CODEX, daha bir hafta dahi geçmemişken oyunu kırmayı başardı.



Son olarak şunu belirtelim: Elbette herkes orijinal oyun satın alarak yapımcıların emeklerine destek olmalı. Her şeyden önce bu bizim insani zorunluluğumuz. Ancak mevcut döviz kurlarında dahi Resident Evil 2: Remake, dünyada en pahalı Türkiye'den satılıyor. Yapımcıların da oyuncuları orijinal oyun almaya teşvik etmesi için elini taşın altına koyması gerekiyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:47 

Türkiye, Resident Evil, Teknoloji
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