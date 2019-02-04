Son Dakika Haberleri: Kırılması ya da Dinlenmesi Mümkün Olmayan Telefon: Cruise-K

Kırılması ya da Dinlenmesi Mümkün Olmayan Telefon: Cruise-K

1 saat önce

Rusya'da devlet savunma ve sanayi şirketi Rostech, hiçbir şekilde kırılamayan kripto korumalı telefonunu piyasaya sürdü.

Kırılması ya da Dinlenmesi Mümkün Olmayan Telefon: Cruise-K, System.String[]
Rostech, hiçbir şekilde dinlenemeyen ve kırılamayan akıllı telefonu ülke genelinde satışa sunduğunu resmen duyurdu. Daha önce bu tip telefonlarla ilgili devlet gizli birimlerinin çalışmaları olsa da ilk kez kripto korumalı bir telefon tüzel şahıslara satışa sunuluyor.



Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan basın dairesi yetkilisi şunları söyledi:

"Bu telefon iştirakimiz Avtomatika şirketi tarafından seri şekilde üretilip tedarik ediliyor. Sipariş verilebiliyor, üretim süresi partiye bağlı. Özel kişilere satışlara gelince, telefonun perakende satın alınması mümkün değil. Tüzel şahıslaraysa 1 adetten başlayarak sınırsız miktarda satılabiliyor. Teknik ayrıntıları anlatamayız, çünkü bilgiler gizli. Uygulanan teknik çözümler ve Avtomatika şirketinin tasarımcıların orijinal fikirleri sayesinde cihazın kırdırılması ve dinlenmesi mümkün değil."



Gelelim sizlerin de merak ettiğini düşündüğümüz fiyat konusuna. Crusie-K'nın tüzel kişilere satış fiyatı 85 bin ruble (6.764 TL) olarak belirlenmiş durumda. Şimdilik perakende satışlarla ilgili herhangi bir plan bulunmuyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:45 

Teknoloji
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