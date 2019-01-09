Son Dakika Haberleri: Kırılmayan Telefon Elimizde! (Türkiye'de İlk Video: Royole Flexpai)

Kırılmayan Telefon Elimizde! (Türkiye'de İlk Video: Royole Flexpai)

1 saat önce

#CES2019 #ROYOLE #FLEXPAI CES 2019'daki en ilginç teknolojilerden biri de bükülen telefon FlexPai oldu.

#CES2019 #ROYOLE #FLEXPAI CES 2019'daki en ilginç teknolojilerden biri de bükülen telefon FlexPai oldu. İlk karşılaşma ve ilk bükme deneyimlerimizi bu videoda paylaştık. Türkiye'de ilk kez, ShiftDelete.Net farkıyla izleyeceğiniz bu videodan sonra hepimizi inanılmaz bir dönüşüm bizi bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:35 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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