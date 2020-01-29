Kırım Ateşi söyleşisi - Son Dakika

Odunpazarı Tarihi Bölgede Kırım Tatar tarihi hakkında söyleşinin ilk konuğu Hasan Kırımer oldu.



Odunpazarı Belediyesi, düzenlediği kültürel etkinliklere devam ediyor. Bu etkinliklerin sonuncusu, Odunpazarı Tarihi Bölge'de yer alan Kırım-Tatar Galerisi'nde yapılan Kırım Ateşi söyleşisi düzenlendi. Konuşmacı olarak Hasan Kırımer'in yer aldığı söyleşide çok sayıda vatandaş katıldı, Kırım tarihi ve sürgün hakkında konuşulduğu söyleşide, Hasan Kırımer, Kırımlıların, Kıpçak Türklerinden olduğunu belirterek, aslında geniş ölçüde kendi öz hanlarına bağımlı olmakla birlikte, 15. yüzyıl sonlarından başlayarak, Osmanlı sultanının sözde egemenliği altında olduğunu söyledi.



Söyleşinin sonunda Kırım'dan gelen Rüstem Mehmed, "Vatan Kırım" şarkısını seslendirdi. - ESKİŞEHİR