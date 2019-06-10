Son Dakika Haberleri: Kırım'da 8 Tatar gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Kırım'da 8 Tatar gözaltına alındı

8 saat önce

Kırım'ın farklı bölgelerinde Rus güvenlik güçlerinin, Tatarların evlerine yönelik düzenlediği baskında 8 Tatarın gözaltına alındığı belirtildi.

Kırım'da 8 Tatar gözaltına alındı, System.String[]
Kırım'ın farklı bölgelerinde Rus güvenlik güçlerinin, Tatarların evlerine yönelik düzenlediği baskında 8 Tatarın gözaltına alındığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Rus güvenlik güçleri, Kırım'da Aluşta, Belogorsk ve Akmescit şehirlerinde, Tatarların evlerine operasyon düzenledi.
Yapılan baskın ve aramalar sonucunda 8 Kırım Tatarı gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, 8 Tatarın gözaltına alındığını doğruladı.
Açıklamada, Aluşta, Belogorsk ve Akmescit'teki operasyonlar sonucunda 8 kişinin "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.
Ukrayna'da faaliyet gösteren Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı ise düzenlenen baskınlarla ilgili olarak ceza davası açtı.
Savcılığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçleri temsilcilerinin, Kırım Tatarlarının evinde bir dizi arama gerçekleştirdiği anımsatılarak, konut dokunulmazlığı ihlali konusunda ceza davası açıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Akmescit, Kırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırım'da 8 Tatar gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]