Kırım'da 8 Tatar gözaltına alındı

Kırım
'ın farklı bölgelerinde Rus güvenlik güçlerinin, Tatarların evlerine yönelik düzenlediği baskında 8 Tatarın gözaltına alındığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Rus güvenlik güçleri, Kırım'da Aluşta, Belogorsk ve Akmescit
şehirlerinde, Tatarların evlerine operasyon düzenledi.
Yapılan baskın ve aramalar sonucunda 8 Kırım Tatarı gözaltına alındı. Rusya
Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, 8 Tatarın gözaltına alındığını doğruladı.
Açıklamada, Aluşta, Belogorsk ve Akmescit'teki operasyonlar sonucunda 8 kişinin "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı. Ukrayna
'da faaliyet gösteren Kırım Özerk Cumhuriyeti
Savcılığı ise düzenlenen baskınlarla ilgili olarak ceza davası açtı.
Savcılığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçleri temsilcilerinin, Kırım Tatarlarının evinde bir dizi arama gerçekleştirdiği anımsatılarak, konut dokunulmazlığı ihlali konusunda ceza davası açıldığı ifade edildi.