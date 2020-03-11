Kırım'da Rus güvenlik güçleri Tatarların evine baskın yaptı - Son Dakika
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Kırım'da Rus güvenlik güçleri Tatarların evine baskın yaptı

7 saat önce

Rus güvenlik güçleri Kırım'da evlerine baskın yaptığı 5 Kırım Tatarını gözaltına aldı.

Kırım'da Rus güvenlik güçleri Tatarların evine baskın yaptı, System.String[]

Rus güvenlik güçleri Kırım'da evlerine baskın yaptığı 5 Kırım Tatarını gözaltına aldı.

Ukrayna Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Bahçesaray şehrinde Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatarlarına ait 7 eve baskın düzenlediği belirtildi.

Aktivist ve hukukçu Lutfiye Zudiyeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evlerdeki aramalar sonucunda 5 Kırım Tatarının terör örgütü faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

- Ukrayna'dan baskınlara tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasına tepki göstererek, "İşgal edilmiş Kırım'da, Kırım Tatarlarına karşı yeni baskı dalgası. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde insan hakları toplantısının hemen ardından aramalar, gözaltılar, zorbalıklar." ifadelerini kullandı.

Kırım'daki bu baskıların kayda geçirildiğini belirten Kuleba, "İşgalci devletin insan hakları ihlallerine dair veri tabanı büyüyor. Dünya buna siyasi ve yasal tepki gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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