Kırım'da Rus güvenlik güçleri Tatarların evine baskın yaptı - Son Dakika

Rus güvenlik güçleri Kırım'da evlerini bastığı 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına aldı.

Kırım Dayanışması platformundan yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında evlerine baskın düzenlenen 5 Kırım Tatar Türkü'nün Rus güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kırım'daki Rus işgalcilerin sindirme ve eziyet etme politikası devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah saatlerinde Kırım Tatarlarının evlerine yeni bir baskın dalgası düzenlendiğini aktaran Ceppar, en az 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek bunların isimlerinin Rüstem Tairov, Cebbar Bekirov, Zaur Abdullayev, Raif Fevziyef ve Rüstem Murasov olduğunu açıkladı.