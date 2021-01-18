"Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlar" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika

"Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlar" konulu seminer düzenlendi

18.01.2021 19:37

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "CrimeaSOS" isimli kuruluş, "Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlara ilişkin gerçekler" konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "CrimeaSOS" isimli kuruluş, " Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlara ilişkin gerçekler" konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Kırım'da 6 ay gözaltında kalan İsmail Ramazanov, seminerde yaptığı konuşmada, Akmescit'teki ailesiyle yaşadığı evine Rus güvenlik güçlerinin zorla girdiğini ve bir açıklama yapmaksızın kendisini kelepçelediğini iddia etti.

Kendisini sorguladıklarını ve bu sırada darp ettiklerini ileri süren Ramazanov, gözaltına alındığında avukat istediğini ancak buna izin vermediklerini dile getirdi.

Bu yöntemlerin insanları korkutmak ve sindirmek için uygulandığını belirten Ramazanov, Kırım'da artık can güvenliğinin risk altında olduğunu düşündüğü için Kiev'e geldiğini anlattı.

"Gözaltı koşulları insanlık dışı"

Kırım'da gözaltında kalan Ethem Bekirov da "Gözaltındayken çok zor bir tecrübe geçirdim ve koşullar insanlık dışıydı." dedi.

Akmescit'teki gözaltı merkezindeki hijyen koşullarının çok kötü olduğunu kaydeden Bekirov, bunun insanları umutsuzluğa düşürmek için özellikle yapıldığını ileri sürdü.

Bekirov, uluslararası kamuoyu ve Ukrayna'nın durumun iyileştirilmesi için yardım etmesi gerektiğini belirterek, "Kırım Tatar Türk halkını, 1944'te de dağıtmaya çalıştılar ama başaramadılar, bu kez de başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kırımlı Avukat Emil Kurbedinov, Rusya'nın gözaltıları bir baskı unsuru olarak kullandığı iddiasında bulunarak, gözaltındakilerin sağlık hizmetlerinden ancak ölmek üzereyse faydalanabildiklerini aktardı.

Kırım Tatar Türkleri için çok önemli olan dini kitapların ellerinden alındığını öne süren Kurbedinov, bunun psikolojik bir işkence olduğunu kaydetti.

Kurbedinov, "Kırım Tatar Türklerinin etnik kimlikleri dolayısıyla da baskıya maruz kaldığını" belirterek, Kırım Tatar Türkçesi konuşarak telefon görüşmesine izin verilmediğine dikkati çekti.

Seminerde, Helsinki İnsan Hakları Derneği Temsilcisi Yulya Çerekumina, Ukrayna Özerk Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Yardımcısı Tamila Taşeva ve Kırım SOS Organizasyonu Analisti Yevgeniy Yaroşenko değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna, Tatar, Kırım, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlar' konulu seminer düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi Arsene Wenger: Mesut Özil transferi Ocak ayının en iyisi DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde 13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Kadıköy'de goller arka arkaya geliyor! Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk         
19:41
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'nın babası vefat etti Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'nın babası vefat etti         
19:23
Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü         
18:38
Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı         
18:33
Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı         
17:57
1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı 1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı         
17:10
Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu         
16:04
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 20:18:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlar" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei