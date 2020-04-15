Kırım'da Ukrayna istihbarat elemanı olduğu iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da, Ukrayna istihbarat elemanı olduğu iddia edilen 2 kişiyi yakaladığını bildirdi.

FSB Basın Servisinden yapılan açıklamada, Kırım'da bir eve yapılan operasyonda, istihbarat elemanı olduğu şüphesiyle bir Ukrayna vatandaşı ve onunla birlikte hareket eden kadır Rus askeri görevlisinin yakalandığı belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, Rus vatandaşı kadının küçük çocuklarının olması dikkate alınarak ev hapsine alındığı kaydedildi.

Dün Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bünyesindeki bir generali "Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) elemanı olduğu" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.