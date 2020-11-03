"Kırım'daki Siyasi Tutuklularla Dayanışma" semineri Kiev'de düzenlendi - Son Dakika

"Kırım'daki Siyasi Tutuklularla Dayanışma" semineri Kiev'de düzenlendi

03.11.2020 23:37

"Kırım'daki Siyasi Tutuklularla Dayanışma" semineri Kiev'de gerçekleştirildi.

" Kırım'daki Siyasi Tutuklularla Dayanışma" semineri Kiev'de gerçekleştirildi.

Kiev Kırım Dayanışması Platformunun çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği seminerde, Kırım'daki insan hakları durumu ve bugün Rusya'nın 3 Kırım Tatar Türküne hapis cezası vermesi konuları ele alındı.

Seminerde konuşan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım'da Rusya'ya ve ilhaka karşı olan her aktivitenin bir sebep bulunarak cezalandırıldığını belirtti.

Yarımadadaki durumun Stalin zamanındaki baskılara eşdeğer olduğunu aktaran Çubarov, Kırım Tatarları için 2014'teki ilhaktan sonra Sovyetler dönemindeki baskı ortamının geri geldiğini ifade etti.

Çubarov, Kırım'daki ilhaka ses çıkartmayanların başına bir gün aynı şeyin geleceğini, Kırım'daki insanları kurtarmak için tek çarenin yarımadanın tekrar özgürleştirilmesi olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Özerk Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Darya Sviridova da Kırım'da ilhaktan sonra insanların korku içinde yaşadığını ve evlere kapanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sviridova, ilhak karşısında dayanışmanın önemli olduğunu, dayanışmaya karşı en totaliter ülkelerin bile ayakta duramayacağını belirtti.

Seminere insan hakları aktivistleri ve avukatlar da katıldı.

İnsan Hakları, Rusya, Kırım, Kiev, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kırım'daki Siyasi Tutuklularla Dayanışma' semineri Kiev'de düzenlendi - Son Dakika


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