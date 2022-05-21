Kırım Derneği Başkanı Şahin: "Rusya'nın İşgali Bugünün Meselesi Değil, Halkımız 230 Yıldır Bu Süreci Yaşıyor"

Kırım Derneği, Ankara Ulus'ta 'Kırım Tatar Sürgünü Anma' etkinliği düzenledi. Dernek Başkanı Mükremin Şahin, Rusya'nın işgal ve baskılarının yeni olmadığını, 230 yıldır halkının bu süreci yaşadığına dikkat çekerek, "Halkımızın vatanında devletlerini kuracağına olan inancımız tam" dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da "Güneş karanlığı yendiği gibi Kırım Tatar halkı da Stalin rejiminin işlediği suçu yenerek kendi vatanına döndü. Yeni bir soykırım uygulama girişimi başarısız olacaktır" diye konuştu.

Kırım Derneği, Ankara Ulus Meydanı'nda 'Kırım Tatar Sürgünü Anma' etkinliği düzenledi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı, Ukrayna Milli Marşı ve Kırım Tatar Milli Marşı okundu.

ŞAHİN: HALKIMIZIN VATANINDA DEVLETLERİNİ KURACAĞINA İNANCIMIZ TAM

Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, şöyle konuştu:

"18 Mayıs Kırım Tatar halkının on binlerce insanımızın yok edildiği, bir halkın tamamen soykırıma tabii tutulduğu bir gündür.

23 yıl içerisinde kendi vatanlarında kültürlerini ve medeniyetlerini korumak için verilen mücadele sonucunda bir noktaya gelindi. Fakat Kırım sonradan tekrar işgale uğradı. Rusya tarafından işgale uğradı ve halkımıza yönelik baskılar devam ediyor. Bu işgal ve baskılar bugünün meselesi değil. Bizim halkımız 230 yıldır bu süreci yaşıyor. Halkımızın vatanında devletlerini kuracağına olan inancımız tam. Kırım Tatarları 15 ülkede yaşıyorlar. Neden 15 ülkede dağınık yaşıyorlar çünkü istilacıların baskısı altında Kırım'ı Tatarsızlaştırma siyaseti karşısında Kırım'ın boşaltılması sonucunda 15 ülkede insanlarımız yaşıyor.

"KAFKAS ÇERKEZLERİNİN ACILI GÜNÜNDE ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"

Bugün aynı zamanda bir kardeş halkın soykırımının yıldönümü. 158 yıl evvel bugün Kafkas halklarından kardeşlerimiz Çerkezlerin sürgününün başladığı gün. Onların bu acılı gününde saygı ve hürmetle şehitlerin aziz hatıraları önünde eğiliyoruz. Bir gün Kırım Tatarlarının ve Çerkezlerin aydınlık geleceğini omuz omuza olacaklarına inanıyoruz. Kendi kültürümüzü, medeniyetimizi ve geleceğimizi inşa edeceğimize inanıyorum.

UKRAYNALILAR DERNEĞİ BAŞKANI BRETSKA: RUSYA'NIN ÖNE SÜRDÜĞÜ NATO VE DİĞER BAHANELERİN YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şahin'den sonra söz alan Ukraynalılar Derneği Başkanı Yuliya Bretska ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Derneği olarak Kırım Tatar halkının acısını paylaşıyoruz ve hayatını kaybeden soykırım kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Ukrayna halkı olarak hepimiz Rusya'nın zalim politikalarının sonuçlarını biliyoruz. Bu politikaların 1932-1933 arasında Holodomor adıyla andığımız Ukrayna'yı aç bırakma politikasıyla, 1944'teki Kırım Tatarlarına yönelik soykırım ile, Sovyet dönemi baskılarıyla, 2014'ten sonra Kırım'ın işgali ve yasadışı ilhakıyla başlayan hem Kırım Tatarlarına hem Ukraynalılara yönelik tutuklamalar ve işkenceleri biliyoruz.

NATO'nun genişlemesini bahane ederek Ukrayna'yı işgale yeltenen Rusya bugün Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik için başvurmasının önemsiz olduğunu söylüyor. Bu en başından beri Rusya'nın öne sürdüğü NATO ve diğer bahanelerin yalan olduğunu, asıl amacının varlığını yok saydığı Ukrayna'yı yok etmek olduğunun göstergesidir."

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TEK ŞANSIMIZ KIRIM'I İŞGALDEN KURTARMAK

Kırım Tatarlarının çektiği acıyı hissettiğini söyleyen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün ben Kırım Tatarıyım. Sizler gibi sürgün edilen tüm halkın acısını, zulmünü ve ıstırabını hissediyorum. Güneş karanlığı yendiği gibi Kırım Tatar halkı da Stalin rejiminin, komünist rejimin işlediği suçu yenerek kendi vatanına döndü. Yeni bir soykırım uygulama girişimi başarısız olacaktır. Hem 2014'ten hem 2022'den geri dönülecek ve mutlaka kazanacağız.

Bugün tek şansımız var. O da Kırım'ı işgalden kurtarmak ve Kırım Tatar halkının kendi vatanına dönmesini sağlamaktır. Türkiye'nin destekleriyle zafer günümüzü hep birlikte serbest Kırım'da, Sivastopol ve diğer şehirlerde kutlayabileceğimize inanıyorum. Orada bir araya gelerek bu acı günü ve tarihin kurbanlarını hep birlikte anacağız.

Geçmişimizi hatırlayarak geleceğimiz için çalışacağız. Zafer mutlaka sizden yana olacak.

KALKAY: MOSKOVA YÖNETİMİ, KIRIM VE ÇEVRESİNİ EMPERYALİST EMELLER DOĞRULTUSUNDA KATLİAMCI SİYASETİNE DEVAM EDİYOR

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı ve eski Bahçesaray Valisi İlmi Ümerov'un konuşmasının ardından Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden Tuncel Kalkay söz aldı. Kalkay şöyle konuştu:

"Moskova yönetimi, vatanımız Kırım'ı ve çevresini emperyalist emelleri doğrultusunda elinde tutmak için işgalci ve katliamcı siyasetini durmadan devam ettirmektedir. Moskova yönetimi halkımıza karşı yürüttüğü, bitmek bilmeyen saldırıları bu kültürü ve medeniyeti ortadan kaldırmak amacıyla başlamıştır ve bu doğrultuda devam etmektedir. Vatanımız Kırım'ın birinci defa işgal edildiği 1783 senesinden bugüne kesintisiz bir şekilde devam eden bu politikalar soykırım kampanyasından başka bir şey değildir.

Kırım Tatar halkı Kırım'dan tekrar sürülmek ve insanlarımız korkutularak sindirilmek istenmiştir. Bu saldırılarla yetinmeyen Moskova, Ukrayna'ya karşı 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı saldırı ile gerçek yüzünü tekrar ve hayasızca ortaya koymuştur. Savaşın gerçekten başladığı 2014'ten bu yana öldürülen her bir Kırım Tatarının ve her bir Ukraynalının tek suçları, vatanlarını korumak ve Moskova emperyalizmine boyun eğmemektir.

"18 MAYIS 1944 SÜRGÜNÜNÜ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Kırım Tatar halkı kendisini yok etmek için yapılmış 18 Mayıs 1944 sürgününü unutmamıştır, unutmayacaktır ve unutturmayacaktır. Kırım Tatar halkı vatanımızın tekrar barış ve huzur yurdu olması için çalışmaya devam edecektir. Bütün muhaceret, sürgün, işgal ve savaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ukrayna'da kahramanca ölen dostlarımızı da unutmuyoruz. Günümüzde Doğu Türkistan'da ve Filistin'de katledilen kardeşlerimize de rahmet diliyor, onların acısını da paylaşıyoruz."