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Kırım Derneğinden büyükelçi ziyareti

1 saat önce

Eskişehir Kırım Derneği başkanı Evren Olcay ve yönetim kurulundan oluşan bir heyet, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı büyükelçilik ofisinde ziyaret etti.

Kırım Derneğinden büyükelçi ziyareti, System.String[]

Eskişehir Kırım Derneği başkanı Evren Olcay ve yönetim kurulundan oluşan bir heyet, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı büyükelçilik ofisinde ziyaret etti.


Ankara'da bulunan Kırım Derneği Genel Merkezi yöneticilerinin de katıldığı ziyaret çerçevesinde işgal altında bulunan yarımadadaki Kırım Tatarlarının mevcut durumlarıyla ilgili gelişmeler, işgal karşıtı yapılacak eylemler ile Kırım Tatarlarının diasporadaki merkezi niteliğinde olan Eskişehir ile Ukrayna arasında geliştirilebilecek ilişkiler ve fırsatlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret hakkında görüş bildiren Evren Olcay; "Büyükelçiye misafirperverliği için teşekkür ederiz. Kasım ayında Eskişehir'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde çok verimli bir görüşme oldu. Şehrimiz ile Ukrayna'nın arasında kültürel ve ticari bağları güçlendirmenin öneminden bahsettik, Kırım Tatarları ve derneğimizde önemli bir köprü rolü üstlenecek" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ukrayna, Ankara, Kırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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