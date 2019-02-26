Kırım Dünya Gündeminde Öncelikli Konu Olarak Kalmalı"

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Ankara'da Korkutan Patlama! Bina Sakinleri Panik Halinde Evlerini Terk Etti

Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak