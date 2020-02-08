Kırım Gelişim Vakfından Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırım Gelişim Vakfından Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Kırım Gelişim Vakfından Ataç'a ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ile bir araya geldi.

Kırım Gelişim Vakfından Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temasları sürüyor. Son olarak Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şilit, vakıf çalışmaları hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Buluşmada ayrıca Başkan Ataç ve Şilit, vakıf-belediye iş birliğinde gerçekleştirilebilecek kültürel çalışmalar üzerine de görüş alışverişinde bulundu.


Ziyaret, Ataç ve Şilit'in gerçekleştirilecek ortak faaliyetler hakkında daha detaylı bir toplantı yapma kararı alması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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