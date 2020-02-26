Kırım'ın ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı - Son Dakika
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Kırım'ın ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı

6 saat önce

Eskişehir Kırım Derneği Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu üyesi A. Evren Olcay, Rusya Federasyonu'nun 2014 yılında Kırım'da gerçekleştirdiği ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Kırım'ın ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı, System.String[]

Eskişehir Kırım Derneği Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu üyesi A. Evren Olcay, Rusya Federasyonu'nun 2014 yılında Kırım'da gerçekleştirdiği ilhak ve işgal sürecinin 6. yılı dolayısıyla bir açıklamada bulundu.;


Evren Olcay, SSCB'nin 1991 yılında dağılmasının ardından Ukrayna Cumhuriyeti'nin egemenliğinde kalan Kırım yarımadasının, 27 Şubat 2014 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından yasadışı ilhak ve işgal edildiğini belirtti. Bu yasadışı ilhakın, 18 Mayıs 1944 Sürgünü ile yurtlarından sürülen ve doksanların başından itibaren yeniden anavatanlarına dönmeye başlayan Kırım'ın asli ve tarihi sahibi, yerel halkı Kırım Tatarları tarafından da kabul edilmediğini anlatan A. Evren Olcay, şunları belirtti;


"Tek amaçları anavatanlarında huzur içinde yaşamak olan Kırım Tatarları bu defa işgale karşı direnmeye başlamışlardır. Tarihin kara lekelerinden biri olan 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgününde nüfusunun yarıya yakınını kaybeden Kırım Tatarlarının geçmişte yaşadıkları trajik hatıralar hafızalardaki tazeliği korumaktadır. Bu şartlarda bile Kırım coğrafyası bugün dünya üzerinde insan haklarının en çok ihlal edildiği nokta olarak kayıtlardadır. Birçok antlaşma ve uluslararası hukukun ilkelerine aykırı olarak, Rusya Federasyonunun Kırım'da devam eden yasadışı ilhakı bir an evvel sona erdirerek Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması Karadeniz ve Avrupa'da istikrar, güvenlik, barış ve karşılıklı dostluğun tekrar inşası için gerekli olmakla birlikte Kırım Tatar toplumunun da en büyük arzusudur. İşgalden sonraki 6 yıl süresinde hayatını kaybeden Kırım Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, kaçırılanların ailelerine kavuşması, tutsak edilenlerin serbest bırakılmasını ve yasadışı ilhakın en kısa sürede sona erdirilmesini ve anavatanda yaşayan soydaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakabildikleri bir ortamda yaşama şartlarına kavuşmalarını diliyorum." - ESKİŞEHİR

Rusya, Evren, Kırım, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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