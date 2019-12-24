Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni - Son Dakika

Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği iş birliğiyle 'Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni' tertip edilecek.

Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği iş birliğiyle 'Kırım-Kerkük- Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni' tertip edilecek.


Kırım'dan, Kerkük'e, Karabağ'a uzanan ezgilerin durağı bu sefer Bursa olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle "Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım" adlı Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni düzenlenecek. 28 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'da Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek programda Kırım, Kerkük ve Azerbaycan müziği yer alacak. Kırım Derneği Cıyın Ansambli ile Azerbaycan Kültür Derneği Sanat Topluluğu'nu da gösteri sunacak. - BURSA

Karabağ, Kerkük, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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