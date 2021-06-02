Kırım Kongo ile Covid'i ayıran belirti, kanama - Son Dakika

Kırım Kongo ile Covid'i ayıran belirti, kanama

Kırım Kongo ile Covid'i ayıran belirti, kanama Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zehra Beştepe Dursun: "Kırım Kongo kanamalı ateş ile kovidin ortak özellikleri var" Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zehra Beştepe Dursun, kenenin neden olduğu Kırım...

Kırım Kongo ile Covid'i ayıran belirti, kanama

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Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zehra Beştepe Dursun:

"Kırım Kongo kanamalı ateş ile kovidin ortak özellikleri var"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zehra Beştepe Dursun, kenenin neden olduğu Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı ile kovidin benzer belirtileri olduğunu söyleyerek, bu hastalıkları ayırmanın en önemli belirtisinin Kırım Kongo'da kanama belirtisinin olduğunu söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zehra Beştepe Dursun, yaptığı açıklamada, belirtileri aynı olan Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı ile kovidi değerlendirdi. Her iki hastalığa da virüslerin neden olduğunu söyleyen Dursun, "Benzer klinikleri var. Mesela ateşin, halsizliğin ve yaygın eklem ağrısının olması hem kovid de hem de kırım Kongo hastalığında görebilmekteyiz. Kırım Kongo hastalarının özellikli belirtisi kanama bulgularının olmasıdır. Bu kanama bulgularından kastımız, cilt üzerinde kırmızı ve mor lekelerin olması, diş eti kanaması, burun kanaması, idrardan ve öksürürken kan gelmesi gibi durumlar Kırım Kongo'ya has klinik bulgulardır. Kovid de biz bu bulguları görmeyiz. İlerleyen dönemlerde nadiren görülebilir. Bunun ayırt edilebilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Dursun, "Hastaların bağ ve bahçeye çıkma gibi durumlar varsa muhakkak kene açısından vücutlarının taranması ve klinik takiplerinin yapılması gerekir. Genellikle üçüncü günden sonra kırım Kongo kanama hastalığı belirti verir. Ortalama 5 gün içerisinde de belirtiler tamamen çıkmış olur" dedi.

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Kırım, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kırım Kongo ile Covid'i ayıran belirti, kanama - Son Dakika
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