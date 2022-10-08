Kırım Köprüsü'nde büyük patlamaPeskov: "Putin bilgilendirildi" - Son Dakika
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Kırım Köprüsü'nde büyük patlamaPeskov: "Putin bilgilendirildi"

08.10.2022 09:33

- Kırım Köprüsü'nde büyük patlama Peskov: "Putin bilgilendirildi" Kırım Yarımadası ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nün demiryolu bölümünde bulunan yakıt tanklarından birinde patlama meydana geldi.

- Kırım Köprüsü'nde büyük patlama

Peskov: "Putin bilgilendirildi"

KIRIM - Kırım Yarımadası ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nün demiryolu bölümünde bulunan yakıt tanklarından birinde patlama meydana geldi. Patlamaya, yakıt tankında çıkan yangının neden olduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili raporlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunuldu" dedi.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük patlama meydana geldi. 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde trafik akışı durduruldu. Köprünün demiryolu hattının yanındaki karayolunda ise çökme meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, patlamanın demiryolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı. Olayın saldırı olup olmadığı yönünde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

"Kremlin: Putin bilgilendirildi"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu" dedi.

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Rusya, Kırım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırım Köprüsü'nde büyük patlamaPeskov: 'Putin bilgilendirildi' - Son Dakika

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