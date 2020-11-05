Kırım Müftülüğünden Seydişehir Müftülüğüne teşekkür belgesi - Son Dakika

Seydişehir Müftülüğünce 2019 yılında Kırım'a gönderilen Kur'an-ı Kerim yardımlarından dolayı Müftü Adem Bebek'e, Kırım Müftüsü Hacı Emirali Ableyev tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

Teşekkür belgesi, Dünya Kırım ve Tatarlar Derneği Başkanı Mustafa Sarıkamış tarafından Seydişehir Müftüsü Bebek'e makamında takdim edildi.

Seydişehir Müftülüğünce 2019 yılında Kırım'a çok sayıda Kur'an-ı Kerim gönderildiğini anımsatan Bebek, "Bu teşekkürnameyi hayırseverler ve din görevlileri adına kabul ettik." dedi.

Sarıkamış ise yardım dolayısıyla teşekkür ederek, Kırım'da bulunan 380 yıllık Büyük Özenbaş Camisi'ne minare yaptırmayı ve 77 yıl sonra buradan ezan sesini duyurmayı hedeflediklerini de dile getirdi.