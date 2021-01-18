Ukrayna Bağımsızlık Günü'nden bir gün önce Kırım Platformu toplanacak - Son Dakika

Jovkva, bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını gündeme taşımanın 2021'de Ukrayna dış politikası için en önemli 3 konudan biri olduğunu belirtti. Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının platformun hazırlığı için çalıştığını dile getiren Jovkva, Kırım Platformu'nun, Ukrayna'nın 30. Bağımsızlık Günü'nden bir önceki gün olan 23 Ağustos'ta toplanacağını ifade etti.

'LAF OLSUN' DİYE DEĞİLMİŞ

Jovkva, platform kapsamında düzenlenecek zirveyi "laf olsun" diye gerçekleştirmeyeceklerini aktararak, zirve sonrası Kırım sorununa ilişkin uluslararası bir enstrüman oluşturmak istediklerini belirtti.

KIRIM PLATFORMU NEDİR?