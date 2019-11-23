Son Dakika Haberleri: Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: "İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki...
Son Dakika Ekonomi Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: 'İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki... - Son Dakika Ekonomi

Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: "İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki...

6 saat önce

Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: "İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki yardımlar sağlayacağız"İSTANBUL - Dernek açılışında konuşan Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Bugün burada kurduğumuz iş adamları derneği Ukrayna'da en...

Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: "İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki yardımlar sağlayacağız"

İSTANBUL - Dernek açılışında konuşan Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Bugün burada kurduğumuz iş adamları derneği Ukrayna'da en yüksek seviyede destek görecektir. Ukrayna'da Kiev'de Bükreş'te temsilciler kurulacak ve oraya gelen iş adamlarına her türlü danışmanlık ile birlikte hukuki yardımları sağlayacağız" dedi.

Türkler tarafından kurulmuş olan Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici ve İş İnsanları Derneği derneği düzenlenen tören ile İstanbul'da bir otelde açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Bugün burada kurduğumuz iş adamları derneği Ukrayna'da en yüksek seviyede destek görecektir. Ukrayna'da, Kiev'de, Bükreş'te temsilciler kurulacak ve oraya gelen iş adamlarına her türlü danışmanlık, hukuki yardımları Sağlayacağız. Böylelikle iş adamlarına yardımcı olacak ve devletlerimizin de daha fazla yakınlaşmasına bir vesile olacaktır" dedi.

"İş adamlarına her türlü danışmanlık, hukuki yardımlar sağlayacağız"

Dernek açılışında konuşan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Devletleri milletleri birleştiren, unsurlardan bir tanesi ticarettir, birliktir. Böylelikle bu dernek açılışına katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün burada kurduğumuz iş adamları derneği Ukrayna'da en yüksek seviyede destek görecektir. Ukrayna'da, Kiev'de, Bükreş'te temsilciler kurulacak ve oraya gelen iş adamlarına her türlü danışmanlık, hukuki yardımlar sağlayacağız. Böylelikle iş adamlarına yardımcı olacak ve devletlerimizin de daha fazla yakınlaşmasına bir vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki...

Ukrayna, Tatar, Kırım, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: "İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]