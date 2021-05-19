Kırım Tatar Sürgünü kurbanları için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Kırım Tatar Sürgünü kurbanları için anma töreni düzenlendi

19.05.2021 14:36
Kırım Tatar Sürgünü kurbanları için anma töreni düzenlendi, System.String[]

Kırım Tatar halkının Kırım'dan sürgün edilerek koparılmasının 77. yıl dönümü anıldı.

Kırım Tatar halkının Kırım'dan sürgün edilerek koparılmasının 77. yıl dönümü anıldı.

18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü anma etkinliği Zekeriya Canıgüroğlu Parkında bulunan Kırım Sürgün Anıtı'nda gerçekleştirildi. Anma etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Evren Olcay ve Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen anma etkinliği milli marşların okunmasıyla başladı. Ardından, tüm Kırım Tatar şehitlerinin ruhları için dua okundu. Duanın ardından sürgün anıtına çelenk bırakıldı.

Dernek başkanı Ercan Bozkurt, 77 yıl önce dünya tarihinde bir insanlık felaketi yaşandığını söyleyerek "Kırımlı atalarımız, binlerce yıl huzur ve güvenle yaşadıkları ata yurtları olan Kırım'dan bir gecede topluca sürgün edildiler. Urallara, Sibirya'ya, Özbekistan çöllerine sürgün edildiler. Bu sürgün sırasında her üç soydaşımızdan ikisi hayatını kaybetti. Geriye kalanlar ise köle gibi yarı aç, yarı tok çalıştırıldılar" dedi.

Birlik için mücadele edilmesi gerekli

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 77 yıl önce yaşanan sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, Türkiye'de yaşayan Kırım Diasporası'na önemli görevler düştüğünü ifade etti. "Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde Kırım Milli Tatar Meclisi'ni ve onun kararlarını desteklemediğimiz sürece Kırım'da başarı elde edilme şansı yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazımdır. Bu doğrultuda birlik için mücadele edilmesi gereklidir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kırım Tatar Sürgünü kurbanları için anma töreni düzenlendi
Kırım Tatar Sürgünü kurbanları için anma töreni düzenlendi
Kırım Tatar Sürgünü kurbanları için anma töreni düzenlendi
Kırım Tatar Sürgünü kurbanları için anma töreni düzenlendi

Kazım Kurt, Odunpazarı, Tatar, Kırım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırım Tatar Sürgünü kurbanları için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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