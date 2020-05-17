Kırım Tatar sürgününün 76. yılı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Kırım Tatar sürgününün 76. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında, Kırım Tatarlarının ana yurtlarından koparılmalarına ve yapılan katliam ile büyük kayıplar vermesine neden olan insanlık dışı olayın üzerinden geçen 76 yılı hüzünle hatırladıklarını belirtti.

Kırım Tatarlarının Eskişehir'e değer kattığını vurgulayan Karacan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sanayi, ticaret, siyaset ve kültürel yapısına büyük değerler katan Kırım Tatarı hemşehrilerimize minnetlerimizi sunuyor, bu azimli ve inançlı mücadelelerinde asla yalnız olmadıklarını buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Acısı bugün de yüreğimizi dağlayan sürgünde yaşamını yitiren Kırım Tatarlarını rahmetle anıyorum. Kırım davasını unutmadık, unutmayacağız."