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Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek" UNESCO listesine alındı - Son Dakika

Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek" UNESCO listesine alındı

16.12.2021 15:03
Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek" UNESCO listesine alındı

Geleneksel Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek", Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

Geleneksel Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek", Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kırım Tatar halkı ve tüm Ukrayna'yı bu zafer için tebrik ettiğini aktardı.

UNESCO'nun "Örnek"i, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklediğini duyuran Zelenskiy, bunun, Kırımlıların özgünlüğünün ve Ukrayna'nın kültürel mozaiğinin güzelliğinin saygıdeğer kabulü olduğunu kaydetti.

Kırım Tatar süsleme sanatı Örnek UNESCO listesine alındı
Kırım Tatar süsleme sanatı Örnek UNESCO listesine alındı
Kırım Tatar süsleme sanatı Örnek UNESCO listesine alındı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Ukrayna, Tatar, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırım Tatar süsleme sanatı 'Örnek' UNESCO listesine alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırım Tatar süsleme sanatı "Örnek" UNESCO listesine alındı - Son Dakika
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