Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu, Kırım Platformu 2. Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Putin ile anlaşarak Kırım'ın Rusya'ya verilmesi" önerisinin, Kırım Tatarlarını Putin'e kurban etmek anlamına geldiğini söyleyerek, "insanlığın yüz karası olan Putinizmin eninde sonunda yeryüzünden silineceğinden eminiz." dedi.

Kırımoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin çevrim içi katılımıyla gerçekleştirilen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Bir Kırım Tatarı olarak Kırım'ın işgalden kurtarılmasına yardım için kurulan bu uluslararası platforma katılan devletlere ve teşkilatlara teşekkür eden Kırımoğlu, Rus işgalinin hem uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu hem de dünya düzeni için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya'nın işgal altında tuttuğu Kırım'ı adeta bir askeri üsse dönüştürdüğünü ve yarımadadan Ukrayna'nın diğer şehir ve köylerini bombaladığını hatırlattı.

Rusya'nın yeni işgal ettiği bölgelerde de Kırım'da 2014'te kullandığı yöntemlerle hareket ettiğini belirten Kırımoğlu, "Rus ordusunun sivil insanlara ve esir alınan Ukraynalı askerlere karşı yaptığı zulüm ve vahşet tüm dünyayı şok etti. Aynı zamanda Kırım, Rusya'nın yeni işgal ettiği topraklardan, özellikle Herson ve Zaporijya'dan getirilen vatanperver Ukraynalıların işkencelere maruz tuttuğu bir yer haline getirildi. İşkenceleri genel olarak insanları Rus istihbaratıyla iş birliği yapmaya zorlamak için veya işlemedikleri suçları itiraf ettirmek için kullanıyorlar." diye konuştu.

Kırımoğlu, Kırım'da yaşayanların Rusya'nın rehini haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erkekleri zorla Rus ordusuna alarak savaşta ölmeye veya kendi yurttaşlarını öldürmeye mecbur bırakıyorlar. Savaş başladığında ateşkesi sağlamak için Rusya ile Ukrayna arasında Belarus sınırında birkaç tur müzakere yapıldı. Ateşkes için saçma ve kabul edilemez şartlar öne sürdüler. İlk şartları ise Ukrayna'nın Kırımı Rus toprağı olarak tanımasıydı. Bu şartı ne sebeple, hangi uluslararası kaidelere veya normlara dayanarak kabul etmemiz gerektiğini ise söylemiyorlar. Tek söyledikleri ise 'şimdi ortada olan gerçeklere göre' davranmamız gerekiyormuş. Yani, onların ültimatomlarını ve küstah taleplerini kabul etmezsek, insanlarımızı öldürmeye, şehirlerimizi ve köylerimizi bombalamaya ve Ukrayna'nın daha fazla toprağını ele geçirmeye devam edeceklerini açıkça bildirdiler. Sanki 21. yüzyılda değil de Orta Çağ'da yaşıyoruz."

Son zamanlarda bazı siyasetçilerin "Putin ile anlaşarak ona Kırım'ı vermek gerekiyor" fikrini ortaya attığını anımsatan Kırımoğlu, "Bizim halkımız ve aslında tüm Ukrayna halkı için bu gibi teklifler, Kırım'ın yerli halkını Putin'e kurban etmek, uluslararası kanunlardan tamamen vazgeçmek ve güçlü olan haydutların isteklerini kabul etmek anlamına gelmektedir. Ama ümit ederiz ki böyle bir tutum medeni dünyada asla hakim olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kırımoğlu, Rus ordusunun ara vermeden Ukrayna'daki farklı bölgeleri bombaladığını hatırlatarak, "Elbette saldırgan devlet mutlaka yenilecek ve işgal altındaki tüm topraklar kurtarılacaktır. Sadece Ukrayna'da değil, kendi devleti dahil dünyanın birçok yerinde yaşayan insanlara bu kadar büyük acılar yaşatan ve büyük zararlara yol açan insanlığın yüz karası olan Putinizmin eninde sonunda yeryüzünden silineceğinden eminiz. Ancak Ukrayna'ya yeterli lojistik ve mali yardım derhal sağlanmazsa, savaş uzun sürebilir ve buna bağlı olarak yıkım, insan ölümleri ve acıları artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.