Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Kırımoğlu'na fahri doktora unvanı verildi

Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Türklerinin ne zaman başlarına bir felaket gelse gözlerini Türkiye'ye çevirdiğini belirterek, "Şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti elinden geldiği kadar imkanları çerçevesi bize destek vermektedir." dedi.

Kırımoğlu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (ETÜ) dünya barışı, Kırım Türkleri ile Türkiye, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik katkıları nedeniyle fahri doktora unvanı verilmesi için tören düzenlendi.

Tören Kırımoğlu'nun Sovyetler Birliği döneminde yaşadıklarına ilişkin bir belgeselin sunumuyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Kırımoğlu, "Bu diplomayı ben özgürlük adına hiç yılmayan, daima mücadele veren halkımız adına kabul ediyorum." dedi.

Kırım Türklerinin ne zaman başlarına bir felaket gelse gözlerini Türkiye'ye çevirdiklerini ve "Acaba Türkiye bize bu durumda ne destek verebilir?" diye düşündüklerini aktaran Kırımoğlu, "Şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti elinden geldiği kadar, imkanları çerçevesi bize destek vermektedir." dedi.

Kırımoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus güçlerinin Ukrayna güçlerinden nicelik olarak daha fazla olduğuna işaret ederek, "Ama yüzde yüz eminim mutlaka bu işgalcileri Ukrayna'dan kovacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kırımoğlu'na fahri doktora diploması ile şekil ve işlemeleriyle gücü sembolize eden bir baston takdim etti.