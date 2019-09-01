Son Dakika Haberleri: Kırım Tatar Türkleri'nin 33. Geleneksel Tepreş Şenliği başlıyor
Son Dakika Yaşam Haber

Kırım Tatar Türkleri'nin 33. Geleneksel Tepreş Şenliği başlıyor

1 saat önce

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma Derneği ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Tepreş Şenliği, 8 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kırım Tatar Türkleri'nin 33. Geleneksel Tepreş Şenliği başlıyor, System.String[]

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma Derneği ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Tepreş Şenliği, 8 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.


Kırım Tatar kültürünün örf ve adetlerinin yaşatıldığı, doğanın hareketlenmesini, canlanmasını simgeleyen Geleneksel Tepreş Şenliği, Seyitgazi yolu Asri Mezarlık karşısında bulunan Kocakır Piknik Alanı'nda yapılacak. Tepreş ağalığını Burhan Çifter'in yapacağı şenlikte, halk oyunları, kuşak güreşleri, tatar aşı yarışması, Apakaylar kolu el işi sergisi ve çocuk yarışmaları yapılacak. Kırım Kuşak Güreşi müsabakaları, köylerden amatör güreşçilerin katımı ile yapılacak. Geleneksel Tepreş Şenliği'ne Kırım'dan gelecek olan sanatçılar da renk katacak.


Odunpazarı Belediyesinin desteklediği 33. Geleneksel Tepreş Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlar için Kırım Lokali önünden saat 08.00 itibariyle otobüs hareket edecek. Bu otobüsler yarım saat aralıklarla Tepreş alanına karşılıklı sefer düzenleyecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Eylül, Tatar, Kırım, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal gaz fiyatları dünyada yüzde 50 düştü, Türkiye'de yüzde 53,8 zamlandı
Günlük burç yorumları 1 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü Av yasağı bitti: Balıkçılar, 30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez bu kadar az palamut yakaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırım Tatar Türkleri'nin 33. Geleneksel Tepreş Şenliği başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]