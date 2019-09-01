Kırım Tatar Türkleri'nin 33. Geleneksel Tepreş Şenliği başlıyor

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma Derneği ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Tepreş Şenliği, 8 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.



Kırım Tatar kültürünün örf ve adetlerinin yaşatıldığı, doğanın hareketlenmesini, canlanmasını simgeleyen Geleneksel Tepreş Şenliği, Seyitgazi yolu Asri Mezarlık karşısında bulunan Kocakır Piknik Alanı'nda yapılacak. Tepreş ağalığını Burhan Çifter'in yapacağı şenlikte, halk oyunları, kuşak güreşleri, tatar aşı yarışması, Apakaylar kolu el işi sergisi ve çocuk yarışmaları yapılacak. Kırım Kuşak Güreşi müsabakaları, köylerden amatör güreşçilerin katımı ile yapılacak. Geleneksel Tepreş Şenliği'ne Kırım'dan gelecek olan sanatçılar da renk katacak.



Odunpazarı Belediyesinin desteklediği 33. Geleneksel Tepreş Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlar için Kırım Lokali önünden saat 08.00 itibariyle otobüs hareket edecek. Bu otobüsler yarım saat aralıklarla Tepreş alanına karşılıklı sefer düzenleyecek. - ESKİŞEHİR