Kırım Tatar Türkleri Rusya'yı protesto etti - Son Dakika

İstanbul Kırım Tatar Türkleri, Rusya'nın Kırım'ı işgalini ve bölgede artan baskıları protesto etti.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen gruptakiler, "Rusya Kırım'dan elini çek", "Putin Kırım'dan elini çek" ve "Kırım Tatarları teslim olmayacak" yazılı pankartlar açarak, "Kırım Türk'tür, Türk kalacak", "Vatan, millet, Meclis, Kırım" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, şunları kaydetti:

"Kırım'ın Rusya tarafından işgaliyle başlayan, Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlalleri, baskı ve sindirme politikalarının ilk günkü şiddetiyle devam ediyor. Kırım Tatarlarının meşru organları ve liderleri, Kırım Tatar basınını etkisizleştirmek için her yolu deneyen işgalci yönetim, Kırım Tatar Türklerine işten çıkartmalarla ev, cami, medrese baskınlarıyla, adam kaçırmalar, Kırım'da silahlı Rus paramiliter güçler tarafından kaçırılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan insan sayısı 40'ı geçti."

İçten, Kırım Tatarlarının yapacağı toplumsal organizasyonları engellediklerini dile getirerek, "Rusların her türlü kutlama, gösteri ve faaliyetlerine hiçbir yasaklama getirilmezken Kırım Türklerini 18 Mayıs Matem mitinglerini ve sürgünü anmalarına dahi izin verilmemektedir." ifadesini kullandı.