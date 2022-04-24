Kırım Tatarı Ayşe, Ukrayna'da bıraktığı babasına kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika
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Kırım Tatarı Ayşe, Ukrayna'da bıraktığı babasına kavuşacağı günü bekliyor

24.04.2022 12:26

Rusya-Ukrayna savaşında babasını cephede bırakarak annesi ve iki kız kardeşiyle Türkiye'ye sığınan Ayşe Kadyrova, savaşın sona ermesini ve babasına kavuşacağı günü bekliyor.

Rusya- Ukrayna savaşında babasını cephede bırakarak annesi ve iki kız kardeşiyle Türkiye'ye sığınan Ayşe Kadyrova, savaşın sona ermesini ve babasına kavuşacağı günü bekliyor.

Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne birçok aile ülkesini terk edip güvenli bölgelere sığınmaya başladı. Kiev'de yaşayan Kırım Tatarı Ayşe Kadyrova ve ailesi de bunlardan biri.

Kırım'ın Aluşta bölgesi Küçük Özen (Maloreçenskoye) köyünde doğan 15 yaşındaki Ayşe Kadyrova, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra 2014'te ailesiyle Kiev'e yerleşti. Kiev'de 8 yıldır ailesiyle mutlu bir hayat süren Kadyrova, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra, ülkesini savunmak isteyen babasını cephede bırakarak, annesi ve iki kız kardeşiyle yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı.

Türkiye'ye sığınan anne ve kız kardeşler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) desteklenen Kiev'deki Kırım Ailesi Derneği üyesi birçok kadın ve çocuk gibi uluslararası koruma kapsamında Türkiye'de misafir ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla bir araya geldiği iftar yemeğine katılan Kadyrova, programın ardından AA muhabirine yaşadığı zorlu süreci anlattı.

"Babam şu anda savaşa destek olmak için Ukrayna'da"

Ülkesinde yaşananları "korkunç olay" olarak nitelendiren Kadyrova, savaşın ardından her şeyi geride bırakıp Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 1 aydır Türkiye'de bulunduklarını anlatan Kadyrova, "Buraya annem ve Latife ile Sabriye adında iki kız kardeşimle geldik. Babam Ukrayna'da, şu an da savaşa destek olmak için orada. Türkiye bize çok sıcak şekilde kucak açtı. Bizi güvenli şekilde yerleştirdi. Burada her şey yolunda. Çok şükür biz iyiyiz." diye konuştu.

Aklının ülkesinde ve babasında olduğunu ifade eden Kadyrova, savaşın bir an önce sona ermesini, babasına sağ salim kavuşmayı ve eskisi gibi bir araya gelmeyi istediğini dile getirdi.

Kadyrova ayrıca, kendilerini iftar programında ağırladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kırım Tatarı Ayşe, Ukrayna'da bıraktığı babasına kavuşacağı günü bekliyor
Kırım Tatarı Ayşe, Ukrayna'da bıraktığı babasına kavuşacağı günü bekliyor
Kırım Tatarı Ayşe, Ukrayna'da bıraktığı babasına kavuşacağı günü bekliyor
Kırım Tatarı Ayşe, Ukrayna'da bıraktığı babasına kavuşacağı günü bekliyor

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırım Tatarı Ayşe, Ukrayna'da bıraktığı babasına kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika


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