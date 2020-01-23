Kırım Tatarları: Kırım'da tutuklamalarda artış var - Son Dakika
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Kırım Tatarları: Kırım'da tutuklamalarda artış var

7 saat önce

Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı İskender Bariyev, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak eden Rusya'nın burada son bir yılda gerçekleştirdiği tutuklama, arama ve gözaltılarda artışı olduğunu söyledi.

Kırım Tatarları: Kırım'da tutuklamalarda artış var, System.String[]

Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı İskender Bariyev, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak eden Rusya'nın burada son bir yılda gerçekleştirdiği tutuklama, arama ve gözaltılarda artışı olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Bariyev, Kırım'da düzenlenen baskın ve gözaltılarının büyük kısmının Kırım Tatarlarına yönelik olduğunu kaydetti. Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Kırım'da 165 kişinin siyasi nedenlerle hapsedildiğini söyleyen İskender Bariyev, bunların bir kısmının daha sonradan serbest bırakıldığını, fakat halihazırda Kırımlı 92 kişinin siyasi nedenlerle ceza ve tutuk evlerinde bulunduğunu ve bunların bir bölümünün Kırım'daki cezaevlerinde kaldığını, bir bölümünün ise Rusya'daki cezaevlerine nakledildiğini kaydetti.

Rus makamlarının Kırım'da camilerde ve Kırım Tatarlarına ait evlerde baskın ve aramalar gerçekleştirdiğini ileri süren Bariyev, bazı Kırım Tatarlarının, Hizbut Tahrir örgütüne veya Ukrayna'daki çeşitli radikal silahlı gruplara üye olma suçlamasıyla tutuklanıp mahkum edildiklerini dile getirdi. Gözaltı ve tutuklamaların en yüksek olduğu dönemin 2017 yılı olduğunu kaydeden Bariyev, diğer taraftan, 2019 yılında, 2018 yılına göre gözaltı ve tutuklamalarda artış görüldüğünü vurguladı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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