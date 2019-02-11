Son Dakika Haberleri: Kırım Türkleri Bir Araya Geldi

Kırım Türkleri Bir Araya Geldi

6 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi bir işletmede kahvaltıda bir araya geldi.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi bir işletmede kahvaltıda bir araya geldi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi, her yıl geleneksel hale getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısında bu sene 100 Kırım Türk'ünü kahvaltıda bir araya getirdi. Dernek başkanı İsmail Okbay, şubenin 2000 yılında kurulduğunu Bandırma ve çevresinde yüzlerce Kırımlının olduğunu ifade ederek her yılda kahvaltılı ve çeşitli etkinlikler yapıp bir araya getirerek birlik mesajı verdi. Okbay "Geleneksel hale getirmeye çalıştığımız bir kahvaltı organizasyonunda bir aradayız. Kendi kimliğimizi korumak için, Kırım tatar kültürünü yaşatmak için, insani ilişkilerimizi geliştirmek ve pekiştirmek için her sene organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 100'ün üzerindeki üyemiz bu birlik yemeğimize katıldı. Bizleri kırmayıp geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu sayede birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek bitin haline geliyoruz" dedi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

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