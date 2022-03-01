KIRIM TÜRKLERİNDEN OLUŞAN 45 KİŞİLİK İLK KAFİLE UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile kadın ve çocuklardan oluşan 45 kişilik Kırım Türkleri grubu, Türkiye'ye getirildi. Gruptan 9 kadın ve 17 çocuk, Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirilirken, diğerleri Türkiye'deki yakınlarının yanına gitti.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı ve Kiev Büyükelçiliği'nin organizasyonu ile Kırım Türklerinden oluşan ilk kafile otobüsle Türkiye'ye getirildi. Eşleri Ukrayna'da kalan kadın ve çocukların oluşturduğu 45 kişi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından karşılanan kafileye yiyecek ve içecek ikramında bulunul. Kırım Türklerinden 17 çocuk ile 9 kadın Edirne'de, İl Göç İdaresi tarafından Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirilirken, diğerleri Türkiye'deki yakınlarının yanına gitti.

Yanlarında evcil hayvanları ile çocukların oyuncaklarını da getirdiği Kırım Türkleri, Ukrayna'da yaşadıkları kentlerden büyükelçiliğin girişimleriyle Kiev'de toplanıp, Türkiye'ye getirildiklerini anlattı. Eşlerinin Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'da kaldığını anlatan Kırım Türkleri, kadın ve çocukların tahliye edildiğini söyledi.

'EŞLERİMİZ SAVAŞTA KALDI'

Kırım Türklerinden Hanife Kurtseyit, yorgun olduğunu belirterek, "Savaştan geldik, 4 gündür yoldayız. Kedimin ismi masal, onu da kurtardık. Biz Kiev'den geldik, her şey çok kötüydü. Çok korkunç günler geçirdik. Sadece kadınlar ve çocuklar olarak geldik. Eşlerimiz savaşta kaldı, sıcak noktada. Kimisi zaten askerdi, kimisi de askerliğe gitti savaşla birlikte. Aslında tüm Ukrayna halkı şu an ülkeyi korumak için orada" dedi. Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Nigara İzidin, "Türkiye olmaktan çok memnunuz. 4 çocuğumla geldim. Çok yorucuydu yolculuğumuz. 5 gündür yoldaydık. 15 yıl önce Kırım'dan çıkmıştım," dedi.

12 yaşındaki Remziye Kurçeytova, "Kiev'den geliyorum. Orada şu an savaş var ve o nedenle geldik. 2 kardeşim ve annemle buraya geldik. Babam Kiev'de kaldı. Ukrayna ordusunda Ruslara karşı savaşıyor. Çok korktuk orada. Bombalar ve silahlar vardı. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.