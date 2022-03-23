Kırım türküsü "Bostorgay" savaş mağdurları için yeniden yorumlandı - Son Dakika
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Kırım türküsü "Bostorgay" savaş mağdurları için yeniden yorumlandı

23.03.2022 14:33
Kırım türküsü "Bostorgay" savaş mağdurları için yeniden yorumlandı

Müzisyen İdil Çağatay, Kırım türküsü "Bostorgay"ı yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

Müzisyen İdil Çağatay, Kırım türküsü "Bostorgay"ı yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, savaş, göç ve mültecilik kavramlarına göndermelerin yapıldığı eserin klibi dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Yönetmenliğini Aslı Polat'ın üstlendiği klip, "Savaşın değdiği topraklarda solan canlara ve yerinden, yurdundan, sevdiklerinden koparılıp sınırların ötesine sürüklenen tüm insanlara..." ifadesiyle başlıyor.

Sözleri Türkçenin Kırım Tatarcası lehçesinde olan anonim türkü "Bostorgay"ın seslendirildiği çalışmanın düzenlemesi İdil Çağatay'a, kayıt, mix ve masteringi ise Eflatun'a ait.

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Savaş, Kırım, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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