Kırım türküsü "Bostorgay" savaş mağdurları için yeniden yorumlandı - Son Dakika

Müzisyen İdil Çağatay, Kırım türküsü "Bostorgay"ı yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, savaş, göç ve mültecilik kavramlarına göndermelerin yapıldığı eserin klibi dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Yönetmenliğini Aslı Polat'ın üstlendiği klip, "Savaşın değdiği topraklarda solan canlara ve yerinden, yurdundan, sevdiklerinden koparılıp sınırların ötesine sürüklenen tüm insanlara..." ifadesiyle başlıyor.

Sözleri Türkçenin Kırım Tatarcası lehçesinde olan anonim türkü "Bostorgay"ın seslendirildiği çalışmanın düzenlemesi İdil Çağatay'a, kayıt, mix ve masteringi ise Eflatun'a ait.