Kırımlı Türkler'den Vali Nayir'e Ziyaret
2 saat önce
Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Başkanı Vefa Coşkun; beraberindeki Yönetim kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret ederek; "hayırlısı olsun" dileklerinde bulundu.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ederken, bir ziyarette Sakarya Kırımlı Türkler Derneği'nden geldi. Ziyarette; Sakarya Valisi Vali Ahmet Hamdi Nayir'in "Sakarya'da kaç tatar var" ve Kırım Tatar Bayrağının anlamı nedir" sorusuna karşılık Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Başkanı Vefa Coşkun ise; 5 bin civarında Kırım Tatar olduğunu söyledi.
Başkan Coşkun, Kırım Tatar Bayrağındaki simgelerin ise; Mavinin Gökyüzü ve Denizi, Tamga'nın 3 dişinin ise Adaleti ve Kırım Tatar'ın Hanı ve Sultanlarını temsil ettiğini söyledi. Vali Nayir'in "Kırım Tatarlarının kökeni nedir" sorusuna ise Başkan Coşkun ise "Kıpçak ve Oğuz Türkleri karışımı" olduğunu söyledi. Başkan Vefa Coşkun'un ve eşi Mehtap Coşkun, Derneğin Genel Sekreteri Çağlayan Kart ve Yönetim Kurulu Üyesi Şennur İpek ile Derneğin Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nedim Ergün Kırımlı'nın hazır bulunduğu ziyaret hoş ve sohbet havası içerisinde geçti. Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Başkanı Vefa Coşkun, ziyaret anısına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e; üzerimde Kırım Tatar Bayrağı'nın bulunduğu kaşkol ve masaüstü Türk Bayrağı ve Kırım Tatar Bayrağı hediye etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:31 Kaynak: Bültenler
Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici
İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak
Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı