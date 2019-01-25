Kırımlı Türkler'den Vali Nayir'e Ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ederken, bir ziyarette Sakarya Kırımlı Türkler Derneği'nden geldi. Ziyarette; Sakarya Valisi Vali Ahmet Hamdi Nayir'in "Sakarya'da kaç tatar var" ve Kırım Tatar Bayrağının anlamı nedir" sorusuna karşılık Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Başkanı Vefa Coşkun ise; 5 bin civarında Kırım Tatar olduğunu söyledi.

Başkan Coşkun, Kırım Tatar Bayrağındaki simgelerin ise; Mavinin Gökyüzü ve Denizi, Tamga'nın 3 dişinin ise Adaleti ve Kırım Tatar'ın Hanı ve Sultanlarını temsil ettiğini söyledi. Vali Nayir'in "Kırım Tatarlarının kökeni nedir" sorusuna ise Başkan Coşkun ise "Kıpçak ve Oğuz Türkleri karışımı" olduğunu söyledi. Başkan Vefa Coşkun'un ve eşi Mehtap Coşkun, Derneğin Genel Sekreteri Çağlayan Kart ve Yönetim Kurulu Üyesi Şennur İpek ile Derneğin Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nedim Ergün Kırımlı'nın hazır bulunduğu ziyaret hoş ve sohbet havası içerisinde geçti. Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Başkanı Vefa Coşkun, ziyaret anısına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e; üzerimde Kırım Tatar Bayrağı'nın bulunduğu kaşkol ve masaüstü Türk Bayrağı ve Kırım Tatar Bayrağı hediye etti.