Kırımoğlu: "Rusya'nın dağılması bitmedi, Sovyetler gibi dağılmaya devam edecek" - Son Dakika

Kırım Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Eskişehir Türk Ocağının yayınındaki konuşmasında, "Rusya'nın dağılması bitmedi, Sovyetler gibi dağılmaya devam edecek" dedi.

Eskişehir Türk Ocağı'nın internet üzerinden online düzenlediği 'Perşembe Sohbetleri' katılan Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu, yaptığı konuşmasında Putin'in Kırım'ı 2014 Şubatında yeniden işgal ettiğinde eski Sovyet zamanının Stalin dönemi gibi kötü rejim kurduğunu anlattı. Stalin zamanında göstermelik de olsa mahkemeler olduğunu anlatan Kırımoğlu, "Şimdi her yerde terör var. Devamlı insanlarımız kaçırılıp öldürülüyor, yok ediliyor. Hiç bir özgürlük yok, dayanılmaz baskı var. Bunların maksadı halkı korkutmak ve Kırım'ı yeniden Türksüzleştirmektir. Şu ana kadar 30 bin insanımız Kırım'ı terk etmek zorunda bırakıldı ve bu devam ediyor. Bütün kültür varlıklarımızı yok ediyor, bütün Türk eserlerini yıkıp inşaatlarda kullanıyor. Ormanlarımızı yakıyorlar. Bugün Kırım'dan ayrılanlar yarın dönebilseler Kırımı tanıyamayacaklar. Bunlar aynı zamanda resmi rakamlara göre 215 bin, bizim araştırmalarımıza göre 600 binden fazla Rus'u Kırım'a getirdiler, sanki 17 milyon kilometre karelik Rus topraklarına sığmıyorlarmış gibi! Maksatları Kırım yarım adayı tamimiyle Ruslaştırmak.

Rusların Kırım'ı büyük askeri üs yapmak istediğini, çok stratejik askeri üs kurup roketler, nükleer silahlar getirdiğini anlatan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, şunları anlattı;

Rusya'nın ekonomisi çok kötü, petrol, gaz ve silahını birileri almaktan vazgeçerse 3-4 ay içinde dağılır

"Bunlarla silahlı mücadele yapabilmemiz mümkün değil, nükleer silahları kullansalar bütün Kırım yok olur, onun için biz her zaman olduğu gibi biz barış ve diplomasi yolu arıyoruz. Bu çabalarımız sonucunda Rusya'ya iktisadi ambargolar uygulanmaya başladı. Bu ambargolar şimdiki kadar bile devam etse yıldan yıla yıpranacaklar ve eski Sovyetler gibi dağılma yoluna gidecekler. Putin'de akıl olsaydı Kırım'ı işgal etmezdi. Ben bununla görüşmüyordum, araya aracılar girdi, 2014'de bunu yüzüne de söyledim. Rusya'nın ekonomisi çok kötü, bütün gelirinin yüzde 60'ı petrol, gaz ve silah. Bir gün birileri bunlardan bunları almaktan vazgeçer ise Rusya 3-4 ay içinde dağılır ve insanca davranmayı merkeze alırlar. Batılı ülkeler, Putin 2008'de Gürcistan'ı işgal ettiğinde, bizim çabalarımızın sonucunda bu gün ortaya koydukları tepki ve tavırlarını o zaman ortaya koysaydı, Putin bu gün Kırım'ı işgali göze alamazdı. Bu gün Rusya'nın ekonomisi sadece İtalya'nın gelirinin yarısı kadar bile yok, İtalya'nın yıllık geliri 6-7 trilyon dolar civarında. Bütün Rusya'nın 1,5 trilyon dolar civarında. Rusya'nın buna dayanması mümkün değildir." - ESKİŞEHİR