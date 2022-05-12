Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması
Plaket takdim töreni
Toplantı öncesinden detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu.
Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu hisseden bir ekibiz"
Kaynak: AA
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