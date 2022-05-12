Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... - Son Dakika
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Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu...

12.05.2022 17:03

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Plaket takdim töreni Toplantı öncesinden detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması

Plaket takdim töreni

Toplantı öncesinden detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu.

Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu hisseden bir ekibiz"

Kirişci: Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu...
Kirişci: Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu...
Kirişci: Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu...
Kirişci: Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu...

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Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu Bakan Kirişci, Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması Bakan Kirişci, Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Veteriner, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kirişci: 'Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kirişci: "Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... - Son Dakika
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