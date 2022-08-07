Kirişci: "(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye'nin kendi özgün, uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi. (2)

"(Tahıl koridoru anlaşması) Bu kendiliğinden mi oldu. Bu Türkiye'nin bir NATO üyesi ve burada ikinci büyük orduya sahip önemli bir ülkesi olmasına, AB ile de müzakere sürecinde olan aday ülke olmasına rağmen, bunlarla, bunlardan bağımsız kendi özgün uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu"