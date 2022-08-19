Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (3)

KİRİŞCİ VE YILDIRIM, ÇİFTÇİ BULUŞMASI PROGRAMINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Dikili'deki temel atma töreninin ardından Bayburtlu Hasan Şentürk Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra 'Çiftçi Buluşması' programına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, program kapsamında temeli atılan Dikili OSB ile ilgili bilgi verdi. Bakan Kirişci, "Malumunuz gelecek yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. 2023 bizim için kritik öneme sahip. Biz 2023 ile başlayan yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak tanımlıyoruz. Türkiye, sözünü, sohbetini dinlemek isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığı yeni bir döneme giriyor. Bunu tahıl koridorunda gördük. Malumunuz iki ülke Rusya ve Ukrayna hububatın yüzde 28'inin dış ticarete konu olacak şekilde elinde tutan tekel ülkeler. Savaş nedeniyle tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Bu aslında millet olarak ne kadar onur duysak az diyebileceğimiz bir husustur. Savaş başladığında 'Biz bu ülkelerin birini diğerine tercih etmeyiz' söylemi ve eylemiyle bunu davranışlarına yansıtan bir Cumhurbaşkanımız ve devletimiz var. Dün itibarıyla 25 tane gemi geçti ve buradan 625 bin ton hububat çıktı. Hızla miktarı da artacak. Gıdanın ve tarımın bu kadar önemli olduğu dönemde biz de bu yeni yüzyılımıza altlık oluşturacak şekilde çalışmalarımıza başladık. Şu anda bizim destekleme modelimiz 65 kalemden oluşuyor. 130'un üzerinde desteklememiz var" dedi.

'İŞE STRATEJİK ÜRÜNLERDEN BAŞLAYACAĞIZ'Stratejik ürünler olan hububat, yağlı tohumlar ve şekere dikkati çeken Bakan Kirişci, "Kıtlık denildiğinde akla gelen ürünler bunlar. Kimse çileğin bir kıtlıkta akla geldiğini herhalde söyleyemez. Biz işe stratejik ürünlerden başlayacağız. Sadeleştireceğiz. İki temel desteğe indirgeyeceğiz. Bunlar mazot ve gübre. Ben de çiftçilikle meşgul biriyim ve bir çiftçi çocuğuyum. Mazot ve gübre kaynakları bizde olmadığı için dışarıdan temin ettiğimiz şeyler. Biz bu iki temel girdiyi stratejik ürünler için ayni olarak destekleme kapsamına alacağız. Bir kart marifetiyle bu karta yüklenen para üzerinden bunları satın almalarına imkan sağlayacağız. Üreticimiz ne üreteceğini bize söylesin, o üretimle ilgili ihtiyaç duyulan mazotu ve gübreyi ayni olarak sunacağız. Bir diğer uygulamamız sözleşmeli üretim. Sözleşmeli üretimin bu zamana kadarki en iyi uygulaması şeker pancarı üretimindedir. Yeni bir sözleşme mevzuatı hazırlıyoruz. İnşallah Meclis'imiz ekim ayında açıldığında mevzuat Meclis'ten geçer diye ümit ediyorum. Sigortayı zorunlu hale getiriyor. Üreticiyi veya ürünü alacak sanayiciyi veya tüccarı garanti altına alıyor. Ekilmeyen alanlarımız var. Biz bunların hepimizin ortak varlığı olduğu bilincinden hareketle şunu yapacağız; 'Biz burada mülkiyetle kullanım hakkını birbirinden ayırıyoruz' diyeceğiz. Boş alan kalmayacak, ekilmemiş alan kalmayacak. Ekilmemiş alanlarla ilgili mülkiyet sahibiyle alanı kiralamak isteyenler arasındaki ilişkiyi düzenlemiş olacağız" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise çiftçi buluşmasında, "Mazot ve gübre konusunun tarımsal üretimde bambaşka bir ufuk ve pencere açacağına inanıyorum. Bunun para olarak değil, mazot ve gübre olarak veriliyor olması, üreticileri rahatlatacak. Bugün İzmir'imiz ve bölgemiz için güzel bir iş yaptık. Toplam 3 milyon metrekarelik tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin temelini attık" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından çiftçiler protokole sorularını yöneltti.

Hande NAYMAN/İZMİR,